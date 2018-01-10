В Приморье мужчина воткнул спицу в медсестру

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Правоохранительные органы Приморья арестовали мужчину, воткнувшего спицу в 30-летнюю медсестру поликлиники во Владивостоке. В результате ЧП потерпевшая получила глубокие колото-резанные ранения.

Тяжкое преступление имело место утром 10 января. Неизвестный мужчина со спицей в руках ворвался в кабинет ЭКГ поликлиники Владивостока. Не сказав ни слова, злоумышленник начал вонзать острый металлический предмет в ведущую прием медсестру. Нанеся 30-летней потерпевшей глубокие колото-резанные ранения в области шеи, спины и груди, преступник скрылся с места происшествия. Покинуть территорию больницы нападавшему не позволил медперсонал, словивший и связавший злоумышленника.

В настоящее время преступник передан в руки правоохранителей Приморья. Потерпевшая медсестра переведена «тысячекоечную» больницу Владивостока, врачи борются за ее жизнь.