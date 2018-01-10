VistaNews.ru


В Приморье мужчина воткнул спицу в медсестру

Сегодня, 15:03

Правоохранительные органы Приморья арестовали мужчину, воткнувшего спицу в 30-летнюю медсестру поликлиники во Владивостоке. В результате ЧП потерпевшая получила глубокие колото-резанные ранения.

Тяжкое преступление имело место утром 10 января. Неизвестный мужчина со спицей в руках ворвался в кабинет ЭКГ поликлиники Владивостока. Не сказав ни слова, злоумышленник начал вонзать острый металлический предмет в ведущую прием медсестру. Нанеся 30-летней потерпевшей глубокие колото-резанные ранения в области шеи, спины и груди, преступник скрылся с места происшествия. Покинуть территорию больницы нападавшему не позволил медперсонал, словивший и связавший злоумышленника.

В настоящее время преступник передан в руки правоохранителей Приморья. Потерпевшая медсестра переведена «тысячекоечную» больницу Владивостока, врачи борются за ее жизнь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.