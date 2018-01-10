Прокуратура Москвы намерена судить руководство СИЗО «Матросская тишина»

Сегодня, 15:10

Прокуратура Москвы провела проверку работы СИЗО «Матросская тишина», обнаружив множественные нарушения УК РФ. Надзорный орган просит Следком возбудить против руководящих лиц следственного изолятора уголовное производство по факту превышения должностных обязанностей.

В декабре прошлого года московская прокуратура проверила условия содержания в «Матросской тишине» подозреваемых в совершении преступлений лиц. Как итог, руководству СИЗО инкриминированы обвинения в превышении должностных обязанностей. Соответствующее заключение направлено в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное производство. Также надзорный орган отправил рекомендации по устранению обнаруженных нарушений в московское УФСИН.

Представители Следкома и «Матросской тишины» пока что никак не прокомментировали результаты проверки прокуратуры.