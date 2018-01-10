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В Кузбассе подросток избил взрослого мужчину на ледяной горке

Сегодня, 13:16

В городе Полысаево (Кемеровская область) 16-летний подросток рискует стать фигурантом уголовного производства, избив из-за конфликта на ледяной горке 32-летнего мужчину. За совершенное преступление подозреваемому грозит 2 года за решеткой.

Уголовное правонарушение в кузбасском Полысаеве произошло в начале текущей недели. 16-летний парень съехал с ледяной горки, сбив с ног взрослую женщину. Ее 32-летний супруг сделал подростку замечание. Наставления постороннего человека не понравились подозреваемому, схватившему палку и устроившему кровавую расправу над мужчиной. Как итог, потерпевший отделался несколькими переломами костей носа и серьезными травмами головы.

Следком Кемеровской области решает вопрос о заведении уголовного дела. Действующее законодательства России подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет за совершенное кузбасским подростком преступление.


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