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Суд Южного Урала вынесет приговор куратору «Синего кита»

Сегодня, 12:42

Суд Южного Урала готовится к рассмотрению уголовного производства 26-летнего Ильи Сидорова из Москвы, руководящего «группой смерти» «Синий кит» в соцсети «Вконтакте».

Правоохранители и прокуратура инкриминируют 26-летнему подозреваемому доведение до суицида 14-летнего школьника из Еткульского района. Именно поэтому суд над предполагаемым злоумышленником пройдет в Челябинской области. Илью Сидорова Следком Москвы арестовал в июне прошлого года. В ходе расследования дела подозреваемый признался, что является куратором «группы смерти». Выйти на Сидорова полиция смогла, прочитав его переписку с очередной жертвой, принявшей смертельную дозу таблеток.

Всего предполагаемый злоумышленник «курировал» 32 потенциальные жертвы. Точная дата первого судового заседания в Южном Урале не сообщается.


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