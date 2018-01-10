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Суд вынес меру пресечения «ангарскому маньяку». Он обвиняется в убийстве 60 человек.

Правоохранители Иркутской области доказали вину своего коллеги в убийстве 20 женщин, теперь полицейские работают над поиском доказательств в отношении еще 60 эпизодов. После проведения судебных слушаний по делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который тоже был работником правоохранительных органов, судья начал оглашать обвинительное заключение.

Общее количество томов, из которых состоит дело Попкова, составляет 12 томов. Такое большое количество материалов требует длительного времени для их оглашения. Согласно материалам дела, в период с 1992 по 2010 годы обвиняемый совершил 59 убийств и одно покушение на убийство. Все они были совершены на территории Иркутской области.

Маньяк встречал своих жертв в темное время суток и предлагал подвезти их домой или провести с ним время, если жертва соглашалась, он увозил ее в безлюдное место где убивал ее. Установлено, что некоторые убийства он совершал во время службы, увозя своих жертв на служебном автомобиле.

Напомним, что еще в 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению за совершение 24 убийств. Признал свою вину подсудимый только после оглашения приговора.