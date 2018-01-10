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В Челябинской области 30-летний мужчина пытался изнасиловать 70-летнюю пенсионерку

Сегодня, 11:25

В Кыштыме Челябинской области правоохранители задержали молодого мужчину, который пытался изнасиловать пожилую мать своего друга. В данный момент суд еще не избрал меру пресечения подозреваемому в сексуальном насилии.

По версии следствия, вечером перед празднованием Рождества молодой житель Кыштыма пришел без предупреждения в гости к своему знакомому, которого не оказалось дома. Визитера доброжелательно впустила мать хозяина, потому как знала гостя ранее. Однако молодой мужчина был уже в нетрезвом состоянии и явно невменяем. Он напал на пенсионерку с явным намерением совершить сексуальное насилие. При этом, по свидетельству пострадавшей, злоумышленник угрожал убийством. Женщине удалось отбиться, после чего она убежала к соседям и вызвала правоохранителей. Наряд полиции задержал подозреваемого и доставил в отделение. Внешний вид мужчины явно подтверждал показания потерпевшей. В ходе предварительного допроса злоумышленник отрицал предъявленные ему обвинения. Назначена медицинская экспертиза, собирается доказательная база.


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