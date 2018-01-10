В Прикамье пьяный подросток избил двоюродного брата до смерти

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В Прикамье пьяный подросток в возрасте 16 лет избил до смерти своего более старшего двоюродного брата. Это произошло в Кудымкаре.

Сообщение сделано представителями регионального СК. Согласно предоставленной информации, инцидент со смертельным исходом произошёл 4 января в вечернее время.

Молодой человек вместе с 19-летним двоюродным братом отправился в Кудымкаре в гости к знакомому. Там он изрядно «принял на грудь» и затеял ссору с родственником.

В итоге случилась драка. В ходе неё более старший брат получил травму, ставшую причиной его смерти прямо на месте события.

Подозреваемый уже под стражей. Сейчас местные правоохранители выясняют, в каких условиях он жил и воспитывался перед тем, как совершил тяжкое преступление.

Также устанавливаются обстоятельства, приведшие к трагическому финалу.