В Горном Алтае учительница нанесла травму головы школьнице ударом указкой

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46-летняя учительница одной из школ в Горном Алтае на личном примере продемонстрировала, как не стоит обращаться с нарушающими дисциплину детьми. Преподаватель ударила деревянной указкой по голове 12-летнюю девочку, нанеся ей черепно-мозговую травму.

Скандальный инцидент произошел в Горном Алтае 17 октября прошлого года. 46-летняя учительница математики проводила урок в 6 классе. В определенный момент 12-летняя ученица без спроса пересела за другую парту. Возмущенный преподаватель решила наказать ребенка за нарушение дисциплины ударом деревянной указки по голове. От шокирующих воспитательных мер потерпевшая получила ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга. Уже на следующий день оскандалившаяся учительница стала фигурантом уголовного производства.

В настоящее время расследование дела полностью завершено. Следком передал доказательную базу с обвинительным заключением в прокуратуру, дата судебного разбирательства пока что неизвестна.