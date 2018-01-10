В Нижегородской области 23-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку

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23-летний житель города Кулебаки (Нижегородская область) стал фигурантом уголовного производства, совершив насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Задержание произошло 2 января текущего года.

О ЧП правоохранителям сообщили родители потерпевшей. При неустановленных обстоятельствах 23-летнему подозреваемому удалось оказаться наедине с 11-летней потерпевшей. Впоследствии предполагаемый злоумышленник изнасиловал свою жертву и как ни в чем не бывало ушел домой. Шокированная школьница примчалась домой, рассказав обо всем взрослым.

2 января подозреваемого арестовали правоохранители Нижегородской области. В рамках уголовного производства, возбужденного по факту изнасилования несовершеннолетнего лица, собирается доказательная база для судебных разбирательств.