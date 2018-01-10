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В Москве двое с «гранатой» ограбили таксиста и скрылись

Сегодня, 10:59

МВД РФ в Москве расследует вчерашнее нападение двоих неизвестных граждан на таксиста авто Kia Rio. Злоумышленники с «гранатой» завладели 8 тыс. рублей таксиста и скрылись. Их поисками занята полиция.

 Уполномоченные пресс-службы МВД РФ в столице сообщили о розыске подозреваемых в совершении грабежа в размере 8 тыс. рублей и угрозе жизни таксиста на улице Гурьянова. Ускорить получение кассовых денег у работника службы такси неизвестные пробовали с помощью предмета, похожего на гранату. После грабежа нарушителям удалось скрыться.

Это произошло 9 января. По факту угрозы жизни человека и грабежа подозреваемых разыскивают сотрудники правоохранительных органов.


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