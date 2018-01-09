Челябинец проведёт год в колонии за избиение полицейского

Вчера, 21:00

В Карталах Челябинской области осудили к году тюремного заключения местного жителя, которого обвиняли в избиении сотрудника полиции. По данным следствия, мужчина руководствовался мотивом мести.

Инцидент произошёл в сентябре 2017 года. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев сотрудника ГИБДД, он принялся его оскорблять, а после и вовсе начал распускать руки. В итоге полицейский получил лёгкие повреждения, а дебошира арестовали. В ходе следствия был собран достаточный объём доказательств, подтверждающих вину обвиняемого. Решением суда ему было назначено наказание в виде одного года лишения свободы.

Ранее мы писали, что мужчина избил и покусал полицейских в Меленках. Нападавшего также осудили и приговорили к тюремному заключению.