В Карелии мужчина случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья

Вчера, 21:08

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по отношению к местному жителю за причинение им смерти по неосторожности, так как он случайно застрелил своего знакомого в лесу.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в лесу, расположенном в Прионежском районе, местный лесник, в возрасте 46 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пострелять в воздух из охотничьего ружья, после чего однократно выстрелил по направлению расположенного неподалеку домика, где находилась компания из нескольких ему знакомых лиц. Пуля задела одного из мужчин, который вскоре скончался от полученного огнестрельного ранения. Трагедия произошла в ночь на 3 января текущего года.

На данный момент, следователи проводят проверку по данному делу и выясняют все факты данного происшествия.