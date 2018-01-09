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В Тверской области мужчину забили до смерти стеклянной банкой

Вчера, 19:37

Трем обвиняемым, убившим мужчину стеклянной банкой и графином, сегодня вынесли приговор в Вышневолоцком городском суде Тверской области за преднамеренное причинение тяжелого вреда здоровью группой лиц, повлекшего затем смерть пострадавшего по неосторожности.

По информации из уголовного дела известно, что при совместном распитии алкогольных напитков между потерпевшим и подсудимыми возник конфликт, в ходе которого те набросились на мужчину, начали бить его руками, ногами, пустой стеклянной банкой и графином по голове. От полученных травм мужчина скончался.

Его убийцы, а именно двое мужчин и одна женщина, были приговорены к разным срокам заключения: мужчины ближайшие 7,5 года проведут в исправительной колонии строгого режима, а женщина на протяжении 6 лет будет заключена в колонии общего режима.


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