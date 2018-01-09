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В Тольятти четверо парней изнасиловали 14-летнюю

Вчера, 19:23

В Тольятти четверо парней совершили акт изнасилования над несовершеннолетней девочкой. Потерпевшей едва исполнилось 14 лет. 

Ночью, с 26 на 27 декабря, произошло преступление против несовершеннолетней жительницы города Тольятти. В одной из квартир многоэтажки на улице Свердлова собралась компания из молодежи. В процессе грандиозной встречи участники пикантного банкета распивали спиртное и веселились.

Как стало известно позже, это веселье молодежи закончились плачевно. Под воздействием спиртного, четверо парней, которые присутствовали в компании, изнасиловали 14-летнюю девочку.

В настоящий момент у полиции есть свой круг подозреваемых возрастом от 18 до 24 лет. По факту совершения изнасилования следователями СК региона возбуждено уголовное дело, преступников ищут. Им грозит наказание в виде тюремного срока до 15 лет.


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