В Волгограде двое мужчин столовыми приборами изнасиловали своего собутыльника

Сегодня, 15:13

В Волгограде двое мужчин во время застолья решили изнасиловать столовыми приборами своего собутыльника. Пострадавший скончался на месте происшествия от большого количества потерянной крови и болевого шока, который был вызван разрывом прямой кишки.

Уточняется, что данный акт изнасилования со смертельным исходом произошёл во время празднования Нового года. Двое жителей Волгограда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили изнасиловать столовыми приборами своего товарища. Информацию об этом сообщают в региональном управлении СУ СКР.

Правоохранители заявляют, что сначала погибшего мужчину сильно избили, а затем напихали ему в задний проход те предметы, которые первые попались под руку. Ими оказались столовые приборы.

В конечном итоге, у погибшего случился разрыв прямой кишки. От сильной кровопотери и болевого шока мужчина и скончался. В данный момент оба злоумышленника задержаны правоохранителями. Уголовное дело уже возбуждено. Обвиняемым грозит наказание в виде 15 лет тюремного заключения.