В Кузбассе задержали мошенника-трансвестита, угрожающего порчей

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В Кузбассе задержали мошенника-трансвестита. Мужчина угрожал порчей.

В полицию поселка Инской (Кузбасс) обратилась 32-летняя жительница, которая пожаловалась на мошеннические действия третьих лиц. Дело в том, что пострадавшая несколько месяцев назад познакомилась с цыганкой, которая назвала себя Маргаритой. Новая знакомая предложила погадать женщине, ведь она видела на ней порчу и сглаз. Пострадавшая очень поверила в слова цыганки и стала пускать ее в свой дом для проведения сеансов по очищению.

Известно, что за выполнение магических ритуалов цыганка Маргарита брала с пострадавшей не только деньги, но и предметы быта – кофемолку, подушки, постельное белья. Через некоторое время гадалка сказала, что ей нужен ноутбук. За невыполнение своих требований цыганка угрожала наведением смертельной порчи не только на женщину, а и на ее сына. После таких слов, 4-х летний сын пострадавшей начал сильно болеть. Испугавшись за жизнь сына, женщина отдала гаджет цыганке, а сама обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили, что общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. После проведения расследования, гадалку задержали, ней оказался 26-летний безработный мужчина, у которого и изъяли все вещи пострадавшей.