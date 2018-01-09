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В Мордовии волгоградка хотела передать сыну в тюрьму водку в презервативах

Сегодня, 14:54

Как проинформировали в ФСИН РФ по Мордовии, волгограка хотела передать сыну в тюрьму №5 водку, разлитую в презервативы. Запрещенные предметы она скрыла в соке «Любимый» и в средстве для мытья посуды «Миф».

По предварительным данным, жительница Волгограда прибыла в Мордовию на длительное свидание к своему сыну, который осужден на десять лет колонии и отбывает наказание в тюрьме №5.

В качестве передачи, правоохранители нашли упаковку сока «Любимый» и средство для мытья посуды «Миф». При досмотре было обнаружено, что в этих бутылках находятся презервативы, наполненные водкой. Общее количество спиртного составляет пол-литра. Запрещенные вещества были изъяты стражами порядка, а в свидании с родственником гражданке отказали. В отношении матери осужденного составлен административный протокол, который влечет за собой крупный штраф.


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