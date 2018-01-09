В Мурманске мужчина изрезал собутыльнику голову штангенциркулем

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Как проинформировали в ГУ МВД России по Мурманску, мужчина изрезал собутыльнику голову штангенциркулем. По факту инцидента ведется следственная проверка, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, двое жителей Мурманска проводили время за распитием алкогольных напитков, в результате между мужчинами возникла конфликтная ситуация. 48-летний гражданин схватил штангенциркуль и накинулся с ним на оппонента. Последний получил колото-резаные раны темени и резаную рану носа, впоследствии его экстренно госпитализировали. По словам медиков, вред здоровью, нанесенный пострадавшему, квалифицируется как легкий.

Злоумышленник был задержан правоохранителями, открыто уголовное производство. Отмечается, что фигурант дела не привлекался к ответственности, а потому его отпустили под подпиской о невыезде.