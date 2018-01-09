Житель Карачаево-Черкессии устроил стрельбу в кафе

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21-летнего житель Карачаево-Черкесии задержали в Черкесске за стрельбу в общественном месте. Молодой человек произвёл выстрел из травматического оружия в одном из местных кафе.

Инцидент, по словам правоохранителей, имел место быть в минувшие выходные в заведении по улице Первомайской. Находясь в компании друзей, парень решил похвастать пистолетом и случайно произвёл выстрел. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал. После произошедшего молодой человек с приятелями поспешили скрыться с места происшествия. Подозреваемого задержали «по горячим следам». Он добровольно выдал полицейским устройство для отстрела резиновых пуль, пояснив, что случайно нашёл его в городском парке.

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