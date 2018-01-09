В Перми автомобилист задушил попутчицу и выбросил из машины

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Под Пермью нашли тело пропавшей ранее 45-летней женщины, которую, как выяснилось, задушил в ходе внезапно начавшейся ссоры случайный знакомый. Мужчина катал местную жительницу на своём Daewoo Nexia по городу и округе, но в определённый момент между ними возник конфликт.

Последний раз пропавшую видели в микрорайоне Крохалева в ночь на 2 января. Там она поймала попутный автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Владельца авто удалось оперативно установить. Им оказался 36-летний местный житель, который под тяжестью представленных улик сознался в убийстве, объяснив, что подвыпившая женщина сперва попросила незнакомца покатать её по городу, а затем учинила с ним ссору. Разозлившийся мужчина напал на попутчицу прямо в салоне и задушил последнюю ремнём от её же сумки. Тело убитой он выбросил в поле в пригороде. Сейчас задержанный дожидается суда, находясь под стражей.

Ранее мы писали, что в Санкт- Петербурге таксист-мигрант изнасиловал пассажирку. Жертвой злоумышленника стала 21-летняя девушка.