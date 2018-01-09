VistaNews.ru


На Алтае два брата изнасиловали 30-летнюю женщину

Сегодня, 11:37

На Алтае в Улаганском районе в канун Нового года два брата, которым 24 и 35 лет, изнасиловали 30-летнюю женщину.

В республиканском Следственном управлении Следственного комитета рассказали, что данное преступление произошло 30 декабря 2017 года. В один из домов, который расположен на животноводческой стоянке, 30-летнюю женщину посетили двое её знакомых братьев-мужчин. В ведомстве уточняют, что они изначально предложили ей добровольную половую связь, но, когда женщина отказалась, братья решили её связать, а затем совершить половой акт с применением насилия.

Преступники были задержаны правоохранителями в самые короткие сроки. Им предъявили обвинения по статье «Совершение действия сексуального характера или изнасилование группой лиц, содеянные с угрозой убийства».

В данный момент братьев правоохранители держат под стражей. Пока что расследование дела продолжается. Мужчинам грозит наказание в виде тюремного заключения от четырёх до десяти лет лишения свободы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.