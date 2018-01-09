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Таксиста в Барнауле обманул лже-полицейский. Инцидент произошел в пятницу 5 января.

В Барнауле жертвой мошенника стал водитель такси. Мужчину обманул преступник, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил пострадавший сотрудникам полиции, 5 января на его телефон поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником дорожно-патрульной службы полиции и вызвал такси к месту своей работы. Кроме этого, лже-полицейский попросил таксиста пополнить счет его мобильного телефона на сумму в шесть тысяч рублей. Вернуть средства за пополнение мобильного он обещал во время поездки.

Таксист оказался очень доверчивым и выполнил просьбу незнакомого полицейского. Через какое-то время он понял, что представитель правоохранительных органов обманул его. За помощью пострадавший обратился в полицию Барнаула в Индустриальном районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, лже-полицейского разыскивают по статье о мошенничестве. За такие действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции Барнаула предупреждают местных жителей не доверять незнакомцам и не вступать в денежные аферы, которые предлагаются мошенниками.