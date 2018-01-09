В Ивановской области вор похитили банки с домашними заготовками

Сегодня, 11:06

В Ивановской области ночью вор сорвал с двери сарая замок и украл из него десять банок, содержимое которых было домашними заготовками. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража».

В Ивановской области за помощью правоохранителей в дежурную часть МВД РФ «Родниковский» обратилась 67-летняя пожилая пенсионерка Родниковского района. Она рассказала, что ночью кто-то сорвал с двери её сарая замок, зашёл в него и украл из блока хозяйственных построек многоквартирного дома целых десять банок с разлличными домашними заготовками.

Сотрудники местного отделения полиции решили провести обход с целью найти свидетелей данного происшествия, а также опросить соседей. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже молодого человека. В конечном итоге нарушителя задержали. Оказалось, что вором был 18-летний парень, который раньше точно за такое же преступление уже привлекался правоохранителями к уголовной ответственности.

В наше время по факту данного преступления уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому молодому человеку была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.