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В Тюмени задержан подозреваемый в поджоге 9-этажки

Сегодня, 10:52

Как проинформировали сотрудники МВД России по Тюменской области, в Тюмени городской полицией задержан подозреваемый в поджоге 9-этажки. Операция прошла 8 января при помощи патрульно-постовой службы.

В Тюмени 8 января представители патрульно-постовой службы оперативно задержали гражданина, которого подозревают в намеренном поджоге жилого девятиэтажного дома. Тогда погиб один местный житель, еще один получил серьезные травмы. На данный момент без жилья остались 160 человек. Открыто уголовное производство, проводится следствие.


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