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В Брянской области мужчина нанес жене 36 смертельных ударов

Сегодня, 10:47

Как проинформировали сотрудники прокуратуры в Брянской области, мужчина нанес жене 36 смертельных ударов. Инцидент зафиксирован в селе Клетня в Клетнянском районе.

Согласно материалам уголовного дела, 5 августа 2017 года в брянском селе Клетня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имел словесный конфликт со своей супругой. В результате он стал агрессивным и нанес женщине не меньше 36 ударов руками и ногами, направленных на разные части тела. Полученные травмы стали для женщины летальными.

В ходе судебного заседания, прокуратура Брянской области получила от подозреваемого в убийстве признательные показания. Гражданина приговорили к девяти годам колонии со строгим режимом. Разбирательства были проведены в рамках уголовного производства, открытого по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».


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