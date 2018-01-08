СК Тюмени возбудило уголовное дело по факту пожара в многоэтажке

Вчера, 21:37

В Тюмени сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как в одном из многоквартирных домов произошел недавно пожар. Полиция пришла к выводу, что это произошло по чей-то помощи специально.

Недавно, в Тюмени, по улице Олимпийской, в одном из многоэтажных домов случился пожар. Горела одна из квартир. Соседи по лестничной площадке самостоятельно вызвали сотрудников МЧС и вскоре очаг возгорания был потушен. После проведенной экспертизы, специалисты начали говорить об умышленном поджоге имущества в квартире. Эта информация была направлена в полицию, а оттуда – следователям СК Тюмени.

Оперативники установили действительно явные последствия умысла. В данный момент ведется поиск подозреваемых лиц в поджоге. После того, как огонь был потушен, специалисты МЧС начали контрольный осмотр выгоревшего помещения. Как только процесс был в самом разгаре, сотрудники МЧС наткнулись на человеческие останки, при жизни принадлежащие мужчине. Они направлены в морг судебным медикам, которые установят причину смерти.