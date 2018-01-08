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Задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской

Вчера, 19:08

Украинская полиция задержала мужчину, который мог быть причастен к гибели Ирины Ноздровской. Как сообщил в социальных сетях журналист Айдер Муждабаев, подозреваемый является родственником Дмитрия Россошанского, насмерть сбившего два года назад сестру правозащитницы.

В МВД Украины информацию о задержании подозреваемого пока не комментируют. Между тем, источники утверждают, что задержанный уже сознался в содеянном. Ранее родственники Ноздровской заявляли, что при жизни она получала множество угроз от родственников Россошанского, поскольку в последнее время она самостоятельно пыталась разобраться в обстоятельствах гибели сестры.

Напомним, правозащитница пропала в конце декабря. 1 января её тело с множественными ножевыми ранениями нашли под Киевом. Из-за предположения, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью, к расследованию было привлечено серьёзное внимание прессы и международной общественности. Позже в полиции Украины назвали четыре версии убийства Ноздровской.


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