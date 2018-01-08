Суд арестовал экс-министра здравоохранения Крыма

Вчера, 17:30

Херсонским судом был арестован экс-министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский. Под арестом он пробудет один месяц. При этом, право на залог отсутствует.

Известно, что прокурор требовал иную меру пресечения для обвиняемого - 60 суток лишения свободы без права быть освобожденным под залог.

Напомним, Служба безопасности Украины зафиксировала местонахождения Михальчевского в Киеве. В результате обыска у депутата был обнаружен паспорт, по которому он является гражданином российского государства и удостоверение министра, которое было выписано в 2014 году.

Ему были выдвинуты обвинения в государственной измене. Нарушение 111-й статьи уголовного кодекса карается лишением свободы сроком до 15 лет.