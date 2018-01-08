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В Петербурге мужчина упал в лестничный пролет и разбился

Сегодня, 14:11

В Петербурге неизвестный мужчина упал в лестничный пролет и разбился насмерть. Инцидент зафиксирован в Петроградском районе города на улице Кронверкской, проводится проверка.

По предварительной информации, 7 января около 22:40, в Петербурге жители дома, расположенного по улице Кронверкской, обнаружили труп неизвестного гражданина. На место ЧП экстренно прибыли сотрудники правоохранительных ведомств. У мужчины, лежавшего на первом этаже, был расколот череп, что позволило предположить его падение с лестничного пролета. Возможно, он упал с шестого этажа, пролетев до первого этажа целых 16 метров.

На данный момент стражи порядка устанавливают личность мужчины. Он имеет европейскую внешность, средний рост, а одет был в брюки черного цвета и темно-синий пуховик. По факту инцидента будут проведены следственные мероприятия.


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