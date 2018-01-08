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В Подольске найден труп неизвестного без следов насилия

Сегодня, 13:21

В Подольске случайными прохожими найден труп неизвестного мужчины, без наличия на теле явных следов насилия. Сообщение сделано пресс-службой регионального ГУ МВД.

Труп был обнаружен днём в районе улицы Плещеевской. На вид, неизвестному около 45 лет. Явных следов того, что его смерть носила криминальный характер, правоохранители не обнаружили.

Сейчас полиция занята установлением личности умершего. Труп направлен на экспертизу. Её результаты установят, что стало причиной его смерти.

Подобная же смерть, которую вызвали пока непонятные причины, произошла и в Москве. В доме, находящемся в Орехо-Зуевском проезде, 14, также был найден скончавшийся неизвестный.

Жители обнаружили его на площадке 16 этажа. Возраст мужчины также около 40 лет.


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