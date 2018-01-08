В Петербурге пьяный «террорист» угрожал устроить второй взрыв в метро

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В Петербурге пьяный «террорист» прямо на Рождество угрожал устроить взрыв в метро на станции «Технологический Институт». Мужчина звонил по телефонам «112» и «02», он задержан правоохранителями.

По предварительным данным, на Рождество около семи часов вечера в Петербурге неизвестный позвонил диспетчеру службы «112» и заявил о намерении устроить второй взрыв в метро. Через несколько минут он еще раз позвонил уже по номеру «02» и повторил свои намерения, указав станцию метрополитена и свои имя и фамилию.

Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что в этот момент гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отправили в полицейское отделение для дальнейших разбирательств. Также стражи порядка проверили угрозы «террориста», но на станции «Технологический Институт» не было замечено подозрительных предметов.