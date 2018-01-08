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Кубанца поймали на краже 20 тонн муки

Сегодня, 12:06

Сотрудниками правоохранительных органов Брюховецкого района было передано в суд дело по факту мошенничества. По предварительной информации, некий кубанец украл 20 тонн муки.

По словам следователей, 43-летний мужчина, который проживает в Каневском районе, нечестным путем овладел 20 тоннами муки. Как выяснилось, кубанец опубликовал в Интернет-сети объявление о том, что занимается скупкой муки. Один из предпринимателей отреагировал на сообщение и предложил свои услуги. По договоренности, обвиняемый должен был оплатить товар суммой в размере 300 тысяч рублей. Но данного факта не произошло. Мужчина, получив муку, резко пропал и перестал отвечать на звонки и сообщения.
На данный момент известно, что мошенник ожидает заседания суда, находясь под подпиской о невыезде. За такое преступление он может распрощаться со свободой на шесть лет.


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