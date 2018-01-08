В центре Москвы неизвестные проломили мужчине голову

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В самом центре Москвы неизвестные проломили мужчине голову. Его жестоко избили, когда он проходил по Страстному бульвару.

Ранним утром он проходил по данной улице. В это время на него, без каких-либо причин, налетели неизвестные. Они в течение продолжительного времени избивали мужчину. Этому способствовало и то, что в данное время Страстной был безлюден.

Сейчас пострадавший в госпитале. Помимо сильных травм и ушибов всего тела, у него проломлен череп. О состоянии мужчины в настоящее время неизвестно. Прогнозов о возможных угрозах его жизни медики также пока не делают.

Избиение случилось неподалёку с метро "Чеховская".

Полиция начала поиск нападавших. Помимо того, правоохранители пытаются выяснить, что стало поводом к тому, что мужчину избили столь жестоко.