В центре Москвы неизвестные проломили мужчине голову

В самом центре Москвы неизвестные проломили мужчине голову. Его жестоко избили, когда он проходил по Страстному бульвару.
Ранним утром он проходил по данной улице. В это время на него, без каких-либо причин, налетели неизвестные. Они в течение продолжительного времени избивали мужчину. Этому способствовало и то, что в данное время Страстной был безлюден.
Сейчас пострадавший в госпитале. Помимо сильных травм и ушибов всего тела, у него проломлен череп. О состоянии мужчины в настоящее время неизвестно. Прогнозов о возможных угрозах его жизни медики также пока не делают.
Избиение случилось неподалёку с метро "Чеховская".
Полиция начала поиск нападавших. Помимо того, правоохранители пытаются выяснить, что стало поводом к тому, что мужчину избили столь жестоко.