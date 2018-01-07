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Преступник, порезавший двух полицейских, живет в подвале дома под Воронежем

Вчера, 20:31

Владимир Степанов, который находится в розыске в городе Воронеж, за то, что нанес ножевые ранения двум полицейским, на протяжении нескольких дней жил в Подгорном, в Воронежской области.

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов все еще разыскивают беглеца без определенного места жительства, который ранее порезал двух полицейских, пытавшихся его задержать. Один из них получил ножевое ранение в районе предплечья, а второй - в височную область. Вооруженный Владимир Степанов, 1990 года рождения, прячется на территории всего города от правоохранительных органов, в поисках которого уже принимают участие сотни сотрудников полиции.

В сообществе "Настоящий Воронеж" была опубликована новая информация о местонахождении опасного преступника, которая пока не получила подтверждения от полицейских. Согласно сообщению из сообщества, Степанов выломал дверь в доме, расположенном в поселке Подгорном, где проживал на протяжении нескольких дней. Задержать его до сих пор не удалось, но жильцы по-соседству подтвердили, что наблюдали там очень похожего на преступника парня.

Его приметы: на вид от 52 до 30 лет, худощавый, рост – около 190 сантиметров, в левой области подбородка многочисленные родинки, на левой щеке имеется шрам, мужчина хромает; был одет в куртку темно-синего цвета и светлые брюки.


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