Турок изнасиловал студентку колледжа в Москве после знакомства в сети

Вчера, 20:15

Согласно информации от сотрудников правоохранительных органов, жительница Москвы подала заявление в полицию о том, что ее младшую сестру изнасиловал общий знакомый гражданин Турции, с которым до "первого свидания" ее сестра общалась через интернет.

Девушка-студентка первого курса колледжа отправилась на первое свидание с молодым человеком, с которым до этого она общалась исключительно через социальные сети. Их встреча произошло в новогоднюю ночь. Через несколько минут после общения мужчина напал на жертву и изнасиловал. Пострадавшая рассказала обо всё сестре, та в свою очередь сообщила в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.