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В результате поножовщины в Калуге один мужчина погиб, второй в реанимации

Вчера, 20:02

В преддверии Рождества двое жителей Калуги устроили поножовщину в городе на улице Георгия Амелина, после которой один из участников стычки скончался еще до приезда медицинских работников, а второй госпитализирован в реанимационное отделение.

В скорую медицинскую помощь поступил звонок от женщины, живущей рядом с квартирой, в которой произошло данное происшествие. Причины конфликта пока неизвестны, ведь один из участников погиб, а второй сейчас находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, в связи с чем допросить его невозможно.

В сообществе «Калуга Жесть» социальной сети «ВКонтакте» очевидцы утверждают, что конфликт произошел из-за домогательств со стороны одного из мужчин к другому, тот не выдержал и взялся за нож, в результате чего и произошла поножовщина. Однако следователи данную версию пока никак не комментируют.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному делу и выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.


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