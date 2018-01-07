VistaNews.ru


Футбольные фанаты подрались с ЛГБТ-активистами в Кирове

Вчера, 19:53

В который раз кировские футбольные фанаты спровоцировали драку. На этот раз жертвами нападающих стали два ЛГБТ-активиста. Сообщение о драке и написанных после заявлениях в полицию появилось в соцсети «ВКонтакте» в группе «Динамо Киров».

Кировские футбольные фанаты напомнили горожанам о себе снова. Жертвами нападающих агрессивных юношей из сообщества любителей футбола стали два человека из ЛГБТ. Информация о нападении в местном супермаркете города появилась после того, как пострадавшие обратились в полицию с заявлениями на правонарушителей.

Известно, что после потасовки злоумышленники пытались остаться безнаказанными, однако получив огласку, дело набрало оборотов. В поддержку «своих пацанов» собирали людей в тематической группе «Динамо Киров» в соцсети «ВКонтакте».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.