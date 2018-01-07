Житель Кимовска насмерть забил любовницу и вызвал скорую

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В ходе словесных разбирательств житель Кимовска убил свою любовницу. Причиной стал алкоголь в крови мужчины. После избиения жертва перестала дышать, и он вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть 42-летней женщины.

Житель Кимовска стал виновником смерти 42-летней женщины. В ходе словесных разбирательств с любовницей мужчина переступил грань дозволенного и начал доводить свою правоту кулаками и ногами. После осознания случившегося, злоумышленник позвонил на линию скорой помощи. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины.

Виновника трагедии задержали полицейские. По факту ведется проверка. Мужчина вину признает.