VistaNews.ru


Житель Кимовска насмерть забил любовницу и вызвал скорую

Сегодня, 14:32

В ходе словесных разбирательств житель Кимовска убил свою любовницу. Причиной стал алкоголь в крови мужчины. После избиения жертва перестала дышать, и он вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть 42-летней женщины.

Житель Кимовска стал виновником смерти 42-летней женщины. В ходе словесных разбирательств с любовницей мужчина переступил грань дозволенного и начал доводить свою правоту кулаками и ногами. После осознания случившегося, злоумышленник позвонил на линию скорой помощи. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины.

Виновника трагедии задержали полицейские. По факту ведется проверка. Мужчина вину признает.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.