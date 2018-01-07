Под Петербургом водитель изнасиловал девушку и скрылся

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Под Ленинградом над 21-летней девушкой совершено надругательство. Виновником оказался 26-летний водитель, который воспользовался своей физической силой для удовлетворения похоти. По факту проводится проверка.

Известно, что 3 января в Ленинградской области пострадала девушка. Потерпевшей 21 год. Она рассказала правоохранителям, что стала жертвой изнасилования. Совершил это 26-летний водитель авто Ford Focus.

После применения физической силы, молодой человек использовал девушку для удовлетворения своих потребностей. После инцидента высадил ее возле заправки. По факту насильственных действий и заявления жертвы, полиция занимается поиском виновника произошедшего.