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В Воронеже похищают автомобильный номера и требуют выкуп 2 000 рублей

Сегодня, 13:59

В Воронеже орудует банда похитителей автомобильных номеров. Неизвестные злоумышленники скручивают регистрационные знаки, после чего оставляют записку с требованием заплатить 2 000 рублей за возврат.

Такая неприятная история случилась с гостями Воронежа, которые приехали на автомобиле к своим знакомым. Пострадавшие рассказали, что оставили автомобиль возле ТЦ, после чего пошли в здание, несколько часов погуляли и вернулись в машине. На лобовом стекле под дворником владельцы обнаружили записку, в которой неизвестные требовали выкуп 2 000 рублей за регистрационные номера, которые сами же и похитили.

Жертвам ничего не оставалось делать, и они связались с ворами. Оплатили указанную сумму, после чего злоумышленники указали на место, где находятся автомобильные номера. Жители Воронежа, которые оказались в центре этой ситуации, рассказали о ней в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте". Другие пользователи были в шоке, что с гостями города поступили так негостеприимно. Один из юзеров уверен, что данный пост неправдив, так как на записке нет номера телефона.


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