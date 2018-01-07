Нижегородская область заняла 17-е место в рейтинге самых преступных регионов РФ

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Генеральная прокуратура Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовала рейтинг самых преступных областей, в котором Нижегородская область 17-е место. За период с января по ноябрь прошлого года там совершено 38 921 преступлений.

Известно, что в 2010 году Нижний Новгород занял в подобном рейтинге пятое место. За тот период в области числилось около 80 тысяч противозаконных действий, 2410 из которых являются преступлениями особой тяжести, почти 15 тысяч средней, и около 6 тысяч тяжких преступлений. Также в области числятся больше 15 тысяч человек, которые являются преступниками, совершивших противозаконие в разных сферах.

В рейтинге Приволжского федерального округа данная область занимает пятое место. В этом же списке на первом, втором и третьем местах заняли свои позиции в качестве самых преступных регионов Башкортостан, Татарстан и Самарская область.