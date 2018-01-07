Заставший девушку в компании любовника шахтер получил выстрел в глаза

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В Кемеровской области вернувшийся на сутки раньше после вахты шахтер получил выстрел в лицо из травматического оружия от компании мужчин, находившихся в доме его девушки. Данное происшествие было зафиксировано на камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, мужчина вернулся домой после вахты на один день раньше от запланированного срока, после чего сразу пошел к дому своей любимой. На его стуки дверь квартиры никто не открыл. Позже выяснилось, что в тот момент его девушка находилась в компании своего любовника, помимо которого в доме развлекались и его друзья.

Разгневанный мужчина предложил всем обитателям жилища выйти и продолжить разговор "по-мужски". Те заявили, что романтические отношения между шахтером и его девушкой завершены, в ответ на что тот отметил, что с ней он разберется сам, без их участия. В ответ на это, разгневанная толпа накинулась на шахтера и начала его избивать, а один из компании произвел выстрел в упор из травматического оружия в глаза пострадавшему, в результате чего он на данный момент находится в коме в реанимационном отделении больницы.

Друзья пострадавшего заявляют, что компания злоумышленников до этого распивала спиртные напитки.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства данного инцидента.