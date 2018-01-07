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По факту ДТП в Починках с 5 жертвами открыто уголовное дело

Сегодня, 12:21

Вчера около 07:30 мск на 211 км федеральной автодороги в Саратов зафиксировано ДТП. Так, не справившись с управлением, водитель и пассажиры ВАЗ-2114 оказались «под бензовозом». По факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (ч. 5). Пять человек погибли.

Дело о ДТП под Починками будут расследовать в суде, поскольку по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Согласно ч. 5 ст. 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух или более лиц, ведется расследование обстоятельств трагедии.

Так, 6 января по утру, двигаясь по автопути Нижний Новгород – Саратов, водитель авто ВАЗ-2114 не смог справиться с управлением и въехал на встречную полосу в бензовоз MAN. В легковом авто находились 5 человек: 3 парня и 2 девушки. Все погибли. Водитель бензовозного авто остался целым. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств трагического столкновения.


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