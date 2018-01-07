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В Петербургской области мужчину пырнули ножом в живот

Сегодня, 12:00

5 январяв в населённом пункте Киришы в одной из квартир на улице Романтиков 28-летняя женщина совершила нападение с холодным оружием на своего сожителя. В ходе инцидента, пострадавший был оперативно доставлен в медицинское заведение с колото-резаной раной в животе. Приехавшие на место инцидента сотрудники полиции задержали агрессивную дебоширку. В отношении совершённого преступления открыто уголовное производство по статье 111 УК - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Также стало известно, что 5 января в девять утра во Фронсово Тосненского района нашли труп 37-летнего местного жителя. Травм на теле не обнаружили. Причина смерти не установленна.

В тот же день В Любани скончалась пожилая 61-летняя жительница Петербурга. В деревне Витино Ломоносовского района 5-го числа текущего месяца также на улице нашли тело 57-летнего мужчины. Как оказалось, мужчина вышел из своего дома и пошёл гулять ещё до Нового года. В больницу Лодейного Поля 5 января у врачам попал 46-летний бульдозерист с переломаным черепом. Мужчина скончался непосредственно в больнице.


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