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В Кабардино-Балкарии водитель элитной иномарки ограбил АЗС

Сегодня, 11:59

Водитель элитной иномарки ограбил на днях одну из автозаправочных станций в городе Баксан Кабардино-Балкарской республики. Угрожая физической расправой сотрудникам торговой точки, мужчина заправил свой автомобиль и, не расплатившись за топливо, скрылся.

Действия злоумышленника местные следователи квалифицировали как грабёж. Водителя и автомобиль объявили в розыск. Найти подозреваемого удалось достаточно оперативно. Им оказался житель одного из соседних регионов. Вскоре 33-летний мужчина был задержан и дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании соразмерной меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Сургуте в канун Нового года мужчина украл подарки с детского утренника. Злоумышленника удалось задержать «по горячим следам».


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