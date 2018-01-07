В Подмосковье пьяный депутат во время задержания пытался задавить полицейского

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В ночь на 4 января, в Подмосковье случилось дорожное происшествие с участием нетрезвого депутата Сергея Кравцова. В попытке скрыться с места преступления политик едва не задавил одного из полицейских.

Как выяснилось, полицейские прибыли на место в связи с поступившим вызовом о нападении неизвестного мужчины на пассажирку такси. Однако, к моменту приезда сотрудников правоохранительных органов, такси уже скрылось из виду, а потерпевшая сообщила, что ей удалось отбиться. К счастью, злоумышленника удалось найти быстро.

Мужчина оказался водителем BMW X6 и находился в состоянии алкогольного опьянения. На просьбу сотрудников полиции предъявить документы подозреваемый отреагировал отрицательно, заявив, что они не имеют права задерживать депутата, после чего предпринял попытку скрыться. Полицейский преградил ему путь собой, вследствие чего водитель наехал ему на ногу.

Чтобы остановить злоумышленника, полицейскому пришлось воспользоваться табельным оружием. Но стрелять не пришлось. Водитель иномарки вышел из машины и добровольно сдался. К слову, нарушителем оказался депутат Рязановского поселения Москвы Сергей Кравцов. На данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.