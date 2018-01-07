Налетчик в медицинской маске и с пистолетом ограбил прохожего в Ростове

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В Ростове налетчик, облаченный в медицинскую маску и черную шапку, с пистолетом лишил всех ценных вещей прохожего.

Данный инцидент произошел в субботу, 6 января, в Октябрьском районе Ростова на улице Ленина, недалеко от дома 89/5. В вечернее время суток, около девяти часов, местный житель стал жертвой преступления. Неизвестный мужчина, облаченный в медицинскую маску и черную шапку с пистолетом, приблизился к нему на улице, и, угрожая оружием, потребовал выдать все имеющиеся ценные вещи. Ростовчанин не стал рисковать, и отдал грабителю дорогой мобильный телефон и все имеющиеся наличные деньги. Забрав все ценности, он скрылся.

После инцидента, пострадавший заявил в полицию, сотрудники местного отделения занялись поисками преступника.