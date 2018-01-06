Живодёры в Иванове избили собаку до некроза

Вчера, 22:55

Накануне Нового года в Иванове жители города связали собаку и избили её до некроза. К счастью, животное удалось спасти, но сейчас она в ужасном состоянии. У неё отрезаны язык и губы.

По словам зоозащитницы, много ивановцев лицезрели страшную картину. Пёс с окровавленной пастью и скотчем на морде, ошалев от боли, бегало по улицам. Бедное животное было настолько напугано, что люди сумели словить её, чтобы помочь, только к вечеру. Собака была доставлена в приют, а сейчас у неё идёт операция на частичную ампутацию губ и языка.

Можно быть уверенным, что в избиении беззащитного существа участвовали несколько человек, которых необходимо найти и наказать по всем правилам.

Такая новость очень взбудоражила жителей города, так как считают, что нелюди только начинают с немощных животных, но затем переходят на людей. Неравнодушные в надежде на то, что злоумышленники найдутся и будут нести полную ответственность за своё поведение.