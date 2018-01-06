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В Петербурге возле церкви изнасиловали пьяную девушку

Вчера, 22:02

В Санкт-Петербурге 6 января произошло жестокое преступление. 21-летнюю жительницу города в нетрезвом состоянии изнасиловал 46-летний мужчина, в результате чего девушка получила множество тяжёлых травм.

Девушку изнасиловали прямо напротив церкви во Фрунзенском районе северной столицы. Самое ужасное, она была настолько пьяна, что не пыталась даже защитить себя, в результате чего диагноз - перелом ребра и потеря крови. На данный момент идёт проверка по факту произошедшего. В данный момент разыскивается насильник пострадавшей.

Неизвестный мужчина неоднократно насиловал молодых женщин в этом районе Петербурга. Уже 11 лет насильник не прекращает свою грязную деятельность и успешно скрывается с мест преступлений. Тем не менее, он на свободе. Горожане надеются, что правоохранителям удастся арестовать подозреваемого. 


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