В Петербурге возле церкви изнасиловали пьяную девушку

Вчера, 22:02

В Санкт-Петербурге 6 января произошло жестокое преступление. 21-летнюю жительницу города в нетрезвом состоянии изнасиловал 46-летний мужчина, в результате чего девушка получила множество тяжёлых травм.

Девушку изнасиловали прямо напротив церкви во Фрунзенском районе северной столицы. Самое ужасное, она была настолько пьяна, что не пыталась даже защитить себя, в результате чего диагноз - перелом ребра и потеря крови. На данный момент идёт проверка по факту произошедшего. В данный момент разыскивается насильник пострадавшей.

Неизвестный мужчина неоднократно насиловал молодых женщин в этом районе Петербурга. Уже 11 лет насильник не прекращает свою грязную деятельность и успешно скрывается с мест преступлений. Тем не менее, он на свободе. Горожане надеются, что правоохранителям удастся арестовать подозреваемого.