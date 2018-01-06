В лесу Ленобласти нашли сгнивший труп мужчины

Вчера, 20:10

В лесополосе Ленобласти местные жители обнаружили сгнивший труп неизвестного мужчины. На месте происшествия работают сотрудники региональной полиции.

Жители поселка под Петербургом обратились в правоохранительные органы с сообщением о страшной находке. В лесополосе они случайно наткнулись на труп мужчины, который по внешним признакам лежит там уже давно.

Тело неизвестно за долгое время сгнило и было объедено хищниками. Труп мужчины доставили на экспертизу, которая поможет установить причину и время смерти. На вид погибшему около 55 лет, более подробной информации специалисты предоставить не могут, так как тело неизвестного искажено из-за гнили.